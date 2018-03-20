На Алтае возбудили дело о мошенничестве на 88 млн рублей при поставке топлива Минобороны

Военная прокуратура Барнаульского гарнизона выяснила, что бывшие и действующие работники теплоснабжающих организаций организовали поставку не соответствующего условиям государственных контрактов мазута. Топливо направляли на теплогенерирующие объекты министерства обороны. В их числе котельная военного городка в Алейске.

Сумма ущерба, который нанесли государству, превысила 88 млн рублей.

В отношении четырех членов организованной преступной группы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве ( ч.4 ст.159 УК РФ).