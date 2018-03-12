Руководитель алтайской компании нанес питерской фирме ущерб на 2,5 млн рублей

Руководитель алтайского коммерческого предприятия от имени юрлица заключил договор с фирмой из Петербурга на ремонт железнодорожных вагонов-думпкаров на сумму более 1,2 млн рублей. Хотя у бийской компании нет лицензии на проведение данных работ.

После поступления на подъездные пути вагонов стоимостью около 1,5 млн рублей, обвиняемый получил от потерпевшего более 1 млн рублей. Деньги перевели в качестве предоплаты и за простой вагонов. Житель Бийска знал, что он не будет проводить работы. Полученными деньгами и вагонами он распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.