В Барнауле мошенница обещала сделать прописку, брала деньги и исчезала с паспортами

В Барнауле женщину осудили за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура Алтайского края.
Подсудимая размещала на улице и в интернете объявления о помощи людям, которым нужна регистрация в Барнауле.
В июле прошлого года к ней обратились трое потерпевших, которые хотели сделать прописку в Барнауле. Женщина получила от 6 до 8 тысяч рублей, а также паспорта, с которыми и исчезла.
Суд приговорил злоумышленницу к лишению свободы на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года. Также удовлетворили исковые требования потерпевших.
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