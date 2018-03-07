В Барнауле мошенница обещала сделать прописку, брала деньги и исчезала с паспортами

Подсудимая размещала на улице и в интернете объявления о помощи людям, которым нужна регистрация в Барнауле.

В июле прошлого года к ней обратились трое потерпевших, которые хотели сделать прописку в Барнауле. Женщина получила от 6 до 8 тысяч рублей, а также паспорта, с которыми и исчезла.

Суд приговорил злоумышленницу к лишению свободы на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года. Также удовлетворили исковые требования потерпевших.