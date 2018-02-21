В Бийске осудят экс-директора кооператива, который обманул 32 дольщиков

Руководство обещало 32 дольщикам квартиры в строящемся здании на улице Советская,211/5. Дом сдали в эксплуатацию, но люди так и не получили жилье. По версии следствия, кооператив "Наш дом" создали для хищения денег. Всего пострадавшие потеряли около 26 миллионов рублей.

Бывшему директору грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей. По словам Марии Антошкиной, помощника прокурора Алтайского края, гражданский иск вкладчиков рассмотрят отдельно.