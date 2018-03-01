Барнаулец обманом пытался содрать с двоих человек почти 7 млн рублей

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, горожанин подал в суд на двоих человек, обвинив их в том, что они получили от него крупные суммы денег на поставку автомобилей, которые так и не получил. В иске фигурировали суммы в 5,47 и 1,36 млн рублей. Однако люди смогли доказать, что поставили мужчине автомобили еще 2013 году.

Районный суд отказал барнаульцу в требованиях, и в результате его привлекли к уголовной ответственности за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

Мужчина получил четыре года лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей и испытательным сроком на три года.