Телефонные мошенники пытались "надуть" сотрудников правительства Алтайского края

Мне позвонила плачущая девушка, представилась Анастасией и сказала, что попала в ДТП и ей нужна крупная сумма денег. При этом она называла меня мамой. А мою дочь действительно зовут Анастасия, но я почему-то сразу поняла, что это не мой ребенок.

Сначала я подумала, что девушка ошиблась номером, стала уточнять ее фамилию. А она мне: "Мама, ну ты что, не знаешь, какая у нас фамилия?" Тогда я начала задавать ей другие наводящие вопросы, спрашивала, почему она не на работе и так далее. На все у нее были отговорки.

В итоге я параллельно набрала с сотового свою дочь, и она мне ответила, что с ней все в порядке. Тогда я сказала мошеннице, что обманывать людей нельзя, и повесила трубку.