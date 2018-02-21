Телефонные мошенники пытались "надуть" сотрудников правительства Алтайского края

21 февраля сотрудники правительства Алтайского края подверглись атаке телефонных мошенников. Людей пытались обмануть по одной и той же схеме: "Ваш ребенок попал в ДТП".
Как рассказали источники altapress.ru, мошенники атаковали стационарные телефоны сотрудников. Судя по всему, они получили доступ к базе номеров и обзванивали их по порядку — телефоны у работников правительства начинаются одинаково.
Одна из женщин, на чей номер поступил звонок от злоумышленников, рассказала altapress.ru подробности беседы.
Сотрудника правительства Алтайского края:
Мне позвонила плачущая девушка, представилась Анастасией и сказала, что попала в ДТП и ей нужна крупная сумма денег. При этом она называла меня мамой. А мою дочь действительно зовут Анастасия, но я почему-то сразу поняла, что это не мой ребенок.
Сначала я подумала, что девушка ошиблась номером, стала уточнять ее фамилию. А она мне: "Мама, ну ты что, не знаешь, какая у нас фамилия?" Тогда я начала задавать ей другие наводящие вопросы, спрашивала, почему она не на работе и так далее. На все у нее были отговорки.
В итоге я параллельно набрала с сотового свою дочь, и она мне ответила, что с ней все в порядке. Тогда я сказала мошеннице, что обманывать людей нельзя, и повесила трубку.
На данный момент известно только о попытках мошенничества. Информации о том, что кто-то из сотрудников правительства попался на удочку злоумышленников, нет.
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