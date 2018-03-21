Бийчан, которые хотели заработать на криптовалюте, обманули на 124 тысячи рублей

Женщина под видом представителя международной сетевой компании организовала и провела в Бийске семинар для желающих заработать виртуальную валюту.

Пенсионерка убедила участников встречи передать ей деньги для покупки криптовалюты по выгодной цене. Она обещала бийчанам, что вскоре вложенная сумма приумножится за счет роста курса электронной валюты.

Несколько человек передали женщине по 31 тысяче рублей. Всего злоумышленница получила 124 тысячи рублей, которые потратила.

Полицейские завершили расследование уголовного дела. Материалы направили в суд.