Биткоин продолжает катастрофически дешеветь

Резкое падение курса происходит на фоне других событий: на этой неделе Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов. Соцсеть объясняет это новой политикой против рекламы, "вводящей в заблуждение".

На падение валюты влияет и ужесточение регулирования на рынке. Правительство Индии, например, рассматривает вопрос о полном запрете на использование криптовалют, поскольку считает их незаконными платежными средствами. В Южной Корее вступили в силу новые правила, по которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

Другие цифровые валюты также дешевеют: Ethereum опускался в цене на 16,6% — до 956,8 доллара, Ripple — на 25,42%, до 0,85 доллара, Bitcoin Cash — на 20%, до 1,18 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Как считает аналитик Cypher Capital Ник Керк, большое количество новостей, касающихся регулирования криптовалют, создает на рынке панику. Директор по торговле Oanda Стивен Иннес рассказал агентству Блумберг, что участники рынка цифровых валют могут изрядно прогореть.

"Когда речь идет о рисковых активах, которые падают в цене на 50%, это говорит о том, что снижение будет продолжаться. Не стоит надеться, что это временный откат, и потом все наладится", — сказал он.