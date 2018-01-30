В Сибири грабители в масках обокрали ферму биткоинов

В отдел полиции были доставлены жители города Усолье-Сибирское 25 и 27 лет.

Грабители в масках напали на сторожа компании, связали его скотчем и похитили из помещения, где установлены компьютерные серверы, несколько электронных блоков. Их стоимость составляла, по предварительным данным, два миллиона рублей.

По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели продать, но не знали ее стоимость. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Большая часть похищенного возвращена законному владельцу.