Сбербанк начал тестировать  блокчейн

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба начали тестировать технологии распределенных реестров, пишет "Экономика сегодня".
Первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал, что, несмотря на перспективность технологии, на данный момент ее внедрение в промышленном масштабе задерживается из-за ряда нерешенных вопросов, например низкой скорости взаимодействия между участниками блокчейн-сети..
Сейчас Сбербанк разрабатывает и тестирует несколько проектов в области блокчейна.
По словам первого зампреда правления Сбербанка, данные технологии станут более привлекательными для масштабного использования в течение "двух-трех лет".
Ранее основатель проекта Blockchain.ru Дмитрий Мацук сообщил "Известиям", что закон об использовании технологии блокчейна позволит банкам сократить до 80% расходов.
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