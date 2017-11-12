Сбербанк начал тестировать  блокчейн

Сегодня, 10:53.
Экономика

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба начали тестировать технологии распределенных реестров, пишет "Экономика сегодня".

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта. Фото: СС0.

Первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал, что, несмотря на перспективность технологии, на данный момент ее внедрение в промышленном масштабе задерживается из-за ряда нерешенных вопросов, например низкой скорости взаимодействия между участниками блокчейн-сети..

Сейчас Сбербанк разрабатывает и тестирует несколько проектов в области блокчейна.

По словам первого зампреда правления Сбербанка, данные технологии станут более привлекательными для масштабного использования в течение "двух-трех лет".

Ранее основатель проекта Blockchain.ru Дмитрий Мацук сообщил "Известиям", что закон об использовании технологии блокчейна позволит банкам сократить до 80% расходов.

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