Сбербанк начал тестировать  блокчейн

Первый зампред правления банка Лев Хасис рассказал, что, несмотря на перспективность технологии, на данный момент ее внедрение в промышленном масштабе задерживается из-за ряда нерешенных вопросов, например низкой скорости взаимодействия между участниками блокчейн-сети..

Сейчас Сбербанк разрабатывает и тестирует несколько проектов в области блокчейна.

По словам первого зампреда правления Сбербанка, данные технологии станут более привлекательными для масштабного использования в течение "двух-трех лет".

Ранее основатель проекта Blockchain.ru Дмитрий Мацук сообщил "Известиям", что закон об использовании технологии блокчейна позволит банкам сократить до 80% расходов.