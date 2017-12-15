Барнаулец хотел заработать на криптовалюте и потерял больше 150 тысяч рублей

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у барнаульца более 150 тыс. рублей. Мужчина хотел купить оборудование для получения криптовалюты, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец нашел в интернете объявление о продаже специального оборудования для получения криптовалюты. Мужчина позвонил продавцу и договорился о встрече и доставке товара. Оборудование стоило больше 150 тыс. рублей.
У жителя Барнаула не было нужной суммы и он попросил отправить деньги свою знакомую. Женщина оплатила оборудование. Спустя время заказ так и не пришел к барнаульцу. Мужчина обратился в полицию.
Выяснилось, что женщина перечислила деньги на счет предпринимателя Курганской области. Полицейские проводят проверку.
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