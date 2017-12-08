Стоимость биткоина впервые превысила миллион рублей

Стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
В ходе торгов 7 декабря курс биткоина достиг 16 923,8 доллара за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 рубля. Таким образом, один биткоин стоил 1 000 873 рубля и 53 копейки.
Вместе с тем подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. На портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тысяч долларов.
Последний месяц биткоин обновляет рекорды практически каждый день. Так, к 09:00 мск 7 декабря, то есть почти за сутки криптовалюта пробила уровень в 14 и 15 тысяч долларов за единицу, пишет Lenta.ru.
В начале декабря Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что хочет идти в ногу со временем и по совету друзей собирается запустить собственную криптовалюту, которая может получить название "дедульки". Позднее волшебник сообщил, что намерен оставить своей валютой шишки и отметил, что в целом положительно относится к биткоинам.
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