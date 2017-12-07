На Урале появилась своя криптовалюта — тагилкоины

В Нижнем Тагиле запустили первую уральскую криптовалюту — Tagilcoin (TGC).
"Мы не хотим, чтобы уральские предприятия и простые уральские пользователи зависели от иностранного интеллекта, банков и долларовой экономики. Однажды Урал уже шел во главе технологического перевооружения России — настало время вернуть первенство региону", — заявляют создатели проекта.
Они предлагают всем желающим скачать кошелек для обмена криптовалютой и программу для ее майнинга. TGC основана на исходных кодах Litecoin — ответвления цифровой валюты биткоин.
В начале декабря Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что хочет идти в ногу со временем и по совету друзей собирается запустить собственную криптовалюту, которая может получить название "дедульки". Позднее волшебник сообщил, что намерен оставить своей валютой шишки и отметил, что в целом положительно относится к биткоинам: "Если люди этим пользуются, им нравится, почему бы и нет", пишет Lenta.ru.
Факт
Стоимость биткоина 7 декабря впервые превысила 14 тысяч долларов, за сутки криптовалюта подорожала на 20%. По данным на 10:30 мск одна единица криптовалюты стоила 14 тысяч 231 доллар. Днем 6 декабря биткоин торговался на уровне 12 тысяч долларов.
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