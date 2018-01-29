Советник президента рассказал, сколько денег утекло из России за последние 30 лет

По словам Глазьева, за 30 лет из России утекло более $1 трлн, которые утекли из России.

"Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо", — сказал Глазьев.

По данным Банка России, в 2017 году компании частного сектора вывезли из России 31,3 млрд долларов — на 60% больше, чем в 2016. Однако по прогнозам ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 млрд долларов. 2019-2020 годах он сократится до 8-9 миллиардов долларов.