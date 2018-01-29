Советник президента рассказал, сколько денег утекло из России за последние 30 лет

Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов. Об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, пишет Rambler News Service.
По словам Глазьева, за 30 лет из России утекло более $1 трлн, которые утекли из России.
"Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо", — сказал Глазьев.
По данным Банка России, в 2017 году компании частного сектора вывезли из России 31,3 млрд долларов — на 60% больше, чем в 2016. Однако по прогнозам ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 млрд долларов. 2019-2020 годах он сократится до 8-9 миллиардов долларов.
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