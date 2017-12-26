Иностранные инвесторы вывели за год из России почти миллиард долларов

Зарубежные инвесторы за год вывели с российского рынка почти 900 млн долларов, пишет "Коммерсантъ".
По оценке издания, основанной на отчете BofA Merrill Lynch только на предрождественской неделе отток составил 126 млн долларов.
В целом, указывает газета, годовой результат оказался самым провальным в период действия антироссийских санкций и фактически полностью перекрыл позитивный итог 2016 года, когда в российские фонды зарубежные инвесторы вложили 870 млн долларов
Эксперты объясняют поведение инвесторов на российском рынке неоправдавшимися ожиданиями инвесторов в начале года. По словам начальника управления инвестиций "Райффайзен Капитала" Владимира Веденеева, в конце 2016 года международные инвесторы делали ставку на то, что приход к власти в США Дональда Трампа позволит снять геополитическую напряженность и, возможно, санкции с России. Однако вместо этого произошло ухудшение отношений между странами, которое летом переросло в расширение секторальных санкций, пишет znak.com.
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