ЦБ отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка"

Что произошло?

Причиной отзыва лицензии стала рискованная бизнес-модель, сообщили в ЦБ. Она была ориентирована на кредитование компаний, связанных с руководством банка, что привело к большому объему некачественных активов на балансе. Также регулятор обнаружил существенное сокращение капитала алтайского банка. Это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении ЦБ.

За последнее время Банк России неоднократно применял в отношении "АлтайБизнес-Банка" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. С августа 2017 года "АБВ" пытался оспорить эти санкции в суде и подал около десятка исков. Последнее было подано 17 января — накануне отзыва лицензии.

Регулятор также сообщил, что собственники банка не приняли мер по улучшению ситуации. Кроме того, в 2017 между основными акционерами "АлтайБизнес-Банка" разразился корпоративный конфликт, что "свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования", считают в ЦБ.

По данным altapress.ru, уже к лету 2017 года в банковском сообществе отзыв лицензии у "АББ" считался вопросом времени. По нашей информации, в 2016 году всерьез обсуждалась возможность объединения банка с другим региональным кредитным учреждением — "Алтайкапиталбанком". Однако после начала конфликта акционеров тема не получила продолжения.

Кто владеет банком?

Основными собственниками "АлтайБизнес-Банка" являются финансист Михаил Петров с супругой Натальей, семья известных предпринимателей Терновых, а также братья Сычевы.

Так, Петрову принадлежит 7,51% акций, его жене — 8,99% (в сумме — 16,5%). По данным ЦБ, банк находился под значительным влиянием Петрова — он также занимал должность председателя правления.

Михаил Петров в начале 2000-х был первым заместителем председателя правления "Сибсоцбанка". Некоторое время работал в головном офисе ВТБ в Москве, однако в октябре 2009 года вернулся в Барнаул и возглавил компанию "Лизинг-Инвест". В 2011 году Петрова назначили директором Кемеровского регионального филиала "Россельхозбанка", в дальнейшем он возглавил Краснодарский филиал этого банка.

Александр Терновой, председатель агропромышленного комплекса "Алтайские закрома", вместе с братом и супругой (в том числе через компанию "Румб") владеют 9,73%.

Также крупным пакетом акций владеют братья Александр и Сергей Сычевы (представляют крупный торгово-оптовый бизнес) — в сумме им принадлежит 15,09%. ЦБ отмечает, что Александр Сычев имеет значительное влияние на банк.

Что известно об "АлтайБизнес-Банке"?

Это региональный банк достаточно скромного размера — он занимает 512-е место в банковской системе Российской Федерации. Ориентирован на обслуживание субъектов торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств.

Банк был создан в 1993 году в Рубцовске, среди его учредителей был "Алтайсельмаш-Холдинг". В 1996 году его собственником стал холдинг "Сибагромаш", в 209 акции купили частные лица — в том числе топ-менеджеры "СтройГАЗа". Поэтому банк несколько лет обслуживал бизнес строительного холдинга СПП ОАО "СтройГАЗ", который сейчас находится в состоянии банкротства. В 2015 году в банке снова сменились акционеры.

По данным на конец 2017 года, убыток банка составил 72 млн. рублей.

По одной из версий, на одной стороне корпоративного конфликта стоял Михаил Петров, на другой — Александр Терновой. Причины конфликта стороны официально не комментировали. Предположительно одним из предметов конфликта была политика кредитования связанных с руководством банка юрлиц.

Что будет с вкладчиками?

Банк был участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики-физлица могут рассчитывать на страховое возмещение на сумму до 1,4 млн рублей.

В ближайшее время ЦБ определит банк-агент, через который спустя 15 дней начнутся выплаты вкладчикам.

Что это значит для банковской системы края?

Теперь в Алтайском крае осталось всего два местных банка — "Сибсоцбанк" и "Алтайкапиталбанк". За последние несколько лет регион потерял сразу несколько кредитных учреждений.