В Алтайском крае прекратил работу один из первых банков

Причиной стало присоединение к другому юридическому лицу. Центробанк сообщал о присоединении Народного земельно-промышленного банка к московскому Форбанку в конце сентября.

Оба этих банка основаны в Алтайском крае: Народный земельно-промышленный банк — в 1994 году в Бийске, Форбанк — в 1992 году в Барнауле. Три года назад после смены состава акционеров Форбанк изменил место регистрации на московское. К сентябрю бийский банк перешел под контроль владельцев и топ-менеджеров Форбанка. Сейчас на них приходится 89,67% уставного капитала.

Все счета, депозиты, вклады клиентов НЗПБ изменяют свои реквизиты. Узнать новые можно в любом отделении ФорБанка.