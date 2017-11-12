В Алтайском крае прекратил работу один из первых банков

Народный земельно-промышленный банк направил заявление в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, пишет Коммерсант. Это произошло 8 ноября.
Причиной стало присоединение к другому юридическому лицу. Центробанк сообщал о присоединении Народного земельно-промышленного банка к московскому Форбанку в конце сентября.
Оба этих банка основаны в Алтайском крае: Народный земельно-промышленный банк — в 1994 году в Бийске, Форбанк — в 1992 году в Барнауле. Три года назад после смены состава акционеров Форбанк изменил место регистрации на московское. К сентябрю бийский банк перешел под контроль владельцев и топ-менеджеров Форбанка. Сейчас на них приходится 89,67% уставного капитала.
Все счета, депозиты, вклады клиентов НЗПБ изменяют свои реквизиты. Узнать новые можно в любом отделении ФорБанка.
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