Рамзан Кадыров решил купить долю биткойина

Рамзан Кадыров,

глава Чечни:

Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткойна, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткойны, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой.

Он отметил, что в этом сегменте развито мошенничество. "Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что правительство Чечни совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра.

Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.