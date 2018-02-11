Рамзан Кадыров решил купить долю биткойина

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткойна, чтобы следить за развитием криптовалюты. Об этом он рассказал в соцсетях, сообщает ТАСС.
Рамзан Кадыров,
глава Чечни:
Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткойна, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткойны, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой.
Он отметил, что в этом сегменте развито мошенничество. "Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - добавил Кадыров.
Ранее сообщалось, что правительство Чечни совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра.
Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.
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