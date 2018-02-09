Сотрудников Российского ядерного центра задержали за майнинг криптовалют на суперкомпьютере

Инженеров задержали возбудили против них уголовное дело, рассказала руководитель пресс-службы НИИ Татьяна Залесская.

"Подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие", — отметила Залесская.

По данным Life, задержанных было двое. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, решается вопрос как об увольнении, так и о возможности обвинения в госизмене.

8 февраля СМИ сообщили, что для майнинга криптовалют инженеры центра Сарова использовали мощности суперкомпьютера.

Факт

2011 году в Нижегородской области в Российском федеральном ядерном центре (Саров) был введен в строй самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью 1 петафлопс.