Мошенница втерлась в доверие пенсионерке в соцсети и выудила немалые деньги

С банковской карты 64-летней жительницы Барнаула мошенники похитили 8 тыс. рублей. Женщина стала жертвой социальной инженерии — психологического способа выудить из собеседника нужную информацию.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 64-летняя жительница Барнаула обратилась в отдел полиции по Ленинскому району — с ее карты неизвестные ей граждане сняли 8 тыс. рублей.
Вот что выяснила полиция. Пенсионерке в одной из соцсетей заявительница написала ранее неизвестная ей женщина (видимо, в "личку"). И предложила купить некие "виртуальные подарки" для использования в соцсети. Но со скидкой. Причем дама ловко убедила пенсионерку назвать ей номер банковской карты и мобильного телефона. А затем и все коды, которые банк пришлет в смске.
Нетрудно догадаться, что вскоре пенсионерке пришло на мобильный телефон уведомление: с ее счета списано 8 тыс. рублей. Естественно, новая знакомая перестала отвечать на сообщения от потерпевшей. И более того - удалила свой аккаунт из соцсети.
Понимание, что пенсионерка попалась на удочку мошенницы, пришло, к сожалению, постфактум. Она обратилась в органы внутренних дел.Следователь отдела полиции по Ленинскому району Барнаула возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с максимальным сроком до пяти лет - правда, ловят довольно малую часть таких преступников.
Мы уже не раз сообщали, что мошенники, выманивающие информацию (а вместе с ней и доступ к деньгам) используют методы социальной инженерии. Это — психологическая техника получения доступа к информации, основанная на особенностях психики людей.
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