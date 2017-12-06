На Алтае мошенница обманула женщину в Instagram

По предварительной информации, 26-летняя сельчанка хотела купить пуховик. Продавец находилась в центральной части России. Уточнив условия покупки, женщина перевела продавцу предоплату 4 тыс. рублей. Деньги сельчанка отправила на телефон злоумышленницы. Остальную сумму женщина хотела перевести после того, как получит код отслеживания своей посылки.

Через день женщина попыталась связаться с продавцом, но не смогла. Злоумышленница удалила объявление о продаже куртки и заблокировала доступ к своей странице. Пострадавшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что номер злоумышленницы зарегистрирован в Саратовской области. Полицейские проводят проверку.