На Алтае мошенница обманула женщину в Instagram

В селе Майма в Республике Алтай женщину обманули при покупке одежды в Instagram, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, 26-летняя сельчанка хотела купить пуховик. Продавец находилась в центральной части России. Уточнив условия покупки, женщина перевела продавцу предоплату 4 тыс. рублей. Деньги сельчанка отправила на телефон злоумышленницы. Остальную сумму женщина хотела перевести после того, как получит код отслеживания своей посылки.
Через день женщина попыталась связаться с продавцом, но не смогла. Злоумышленница удалила объявление о продаже куртки и заблокировала доступ к своей странице. Пострадавшая обратилась в полицию.
Выяснилось, что номер злоумышленницы зарегистрирован в Саратовской области. Полицейские проводят проверку.
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