На Алтае разыскивают московских мошенников, продающих снегоходы

Сотрудники полиции Заринска разыскивают неизвестных лиц, обманувших жителя края на 170 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.
58-летний житель Заринска собственноручно отправил неизвестным деньги. Мужчина давно мечтал приобрести снегоход. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже техники. Связь с продавцом он осуществлял по телефону, а затем по электронной почте.
Он перечислил якобы "продавцу" денежные средства на карту, но до настоящего времени обещанных копий документов, подтверждающих отправку снегохода, не увидел. После чего обратился в полицию.
Сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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