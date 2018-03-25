На Алтае разыскивают московских мошенников, продающих снегоходы

58-летний житель Заринска собственноручно отправил неизвестным деньги. Мужчина давно мечтал приобрести снегоход. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже техники. Связь с продавцом он осуществлял по телефону, а затем по электронной почте.

Он перечислил якобы "продавцу" денежные средства на карту, но до настоящего времени обещанных копий документов, подтверждающих отправку снегохода, не увидел. После чего обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.