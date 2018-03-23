В Барнауле ищут мошенника, который торговал поддельными шубами

В Барнауле мужчина продавал шубы из искусственного меха, выдавая их за натуральные, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, пенсионерка во дворе дома увидела мужчину, который продавал шубы с автомобиля. Он сказал, что ему срочно нужны деньги, поэтому одежда стоит недорого.
Злоумышленник предложил потерпевшей купить норковую шубу за 25 тысяч рублей. Пенсионерка привела незнакомца в квартиру и отдала 50 тысяч за две шубы и 1 тысячу рублей за бензин, потому что ее довезли до дома
Вскоре к женщине пришла внучка, которая сказала, что у шуб мех искусственный.
Полицейские ищут мужчину, которому на вид 45-50 лет. Он может передвигаться на синем автомобиле.
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