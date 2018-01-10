На Алтае женщину обманули при продаже норковой шубы

В Горно-Алтайске женщина хотела продать шубу через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Женщина разместила в интернете объявление о продаже норковой шубы. Ей позвонил мужчина и рассказал, что готов купить одежду. Он предложил отправить деньги на карту и попросил все данные. Позже мужчина заявил, что перевести деньги не получилось по техническим причинам и попросил продиктовать остальные цифры счетов.
Получив информацию, злоумышленник выключил телефон и перестал выходить на связь. С карты жительницы Горно-Алтайска исчезли больше девяти тысяч рублей.
Номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Республике Татарстан. Полицейские проводят проверку.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.