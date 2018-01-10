На Алтае женщину обманули при продаже норковой шубы

Женщина разместила в интернете объявление о продаже норковой шубы. Ей позвонил мужчина и рассказал, что готов купить одежду. Он предложил отправить деньги на карту и попросил все данные. Позже мужчина заявил, что перевести деньги не получилось по техническим причинам и попросил продиктовать остальные цифры счетов.

Получив информацию, злоумышленник выключил телефон и перестал выходить на связь. С карты жительницы Горно-Алтайска исчезли больше девяти тысяч рублей.

Номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Республике Татарстан. Полицейские проводят проверку.