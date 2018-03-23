На Алтае юношу обманули через страницу в соцсети "ВКонтакте"

Жителя Горно-Алтайска обманули в социальной сети на 3 тысячи рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
По предварительной информации, парню в соцсети пришло сообщение от сестры. Она просила отправить 3 045 рублей. Юноша решил, что родственнице нужна помощь и перевел деньги. Номер карты был указан в сообщении. Связаться с сестрой не удалось, потому что телефон был вне зоны действия сети. На следующий день юноша узнал, что страницу родственницы взломали.
Полицейские проводят проверку и устанавливают личность мошенника.
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