На Алтае юношу обманули через страницу в соцсети "ВКонтакте"

По предварительной информации, парню в соцсети пришло сообщение от сестры. Она просила отправить 3 045 рублей. Юноша решил, что родственнице нужна помощь и перевел деньги. Номер карты был указан в сообщении. Связаться с сестрой не удалось, потому что телефон был вне зоны действия сети. На следующий день юноша узнал, что страницу родственницы взломали.

Полицейские проводят проверку и устанавливают личность мошенника.