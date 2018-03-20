В Барнауле мошенники пытались украсть у продавца 40 тысяч рублей

Полицейские Барнаула ищут злоумышленников, которые пытались обманом выманить деньги у продавца, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, днем неизвестный позвонил в одну из торговых организаций города. Он представился директором и спросил, сколько денег есть в кассе. Продавец сказала, что там 40 тысяч рублей. После этого лжедиректор сообщил, что за деньгами приедет его человек.
Вскоре к продавцу пришел незнакомец, однако женщина не отдала ему деньги.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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