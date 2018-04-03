В Барнауле женщина, лишенная родительских прав, украла 450 тысяч материнского капитала

Жительницу Барнаула подозревают в хищении более 450 тысяч материнского капитала, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В начале 2017 года 26-летняя женщина, ранее лишенная родительских прав на троих детей, решила получить деньги по материнскому сертификату.
Она обратилась в кредитный кооператив для заключения сделки купли-продажи дома в селе Новоманошкино Заринского района. Женщина получила займ 453 тысячи рублей под материнский сертификат. Полученные деньги она потратила на погашение кредитов, покупку мебели и другие цели.
Злоумышленнице грозит лишение свободы до 6 лет. Ранее она была судима за совершение имущественных преступлений, в том числе мошенничество и кражу.
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