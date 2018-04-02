В Алтайском крае женщину под предлогом получения выигрыша обманули на 5 тысяч рублей

Жительнице Алтайского края сообщили о крупном выигрыше. Она оплатила комиссию, но денег так и не получила, сообщает ГУ МВД региона.
По предварительной информации, в соцсети потерпевшей пришло сообщение о выигрыше. Для получения крупной суммы нужно было оплатить комиссию. Женщина перевела 5 тысяч рублей на счет, который отправили мошенники. Выигрыш она так и не получила.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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