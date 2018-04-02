В Алтайском крае женщину под предлогом получения выигрыша обманули на 5 тысяч рублей

По предварительной информации, в соцсети потерпевшей пришло сообщение о выигрыше. Для получения крупной суммы нужно было оплатить комиссию. Женщина перевела 5 тысяч рублей на счет, который отправили мошенники. Выигрыш она так и не получила.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.