Улыбка фортуны: россиянин выиграл в лотерею 267 млн рублей

Мужчина дал о себе знать спустя пять дней после выигрыша, сообщили в компании "Столото". Мужчина скоро поедет оформлять выигрыш в Москву. По собственному признанию, он в течение полугода участвовал в лотереях в надежде на удачу и даже придумал свою систему игры.

Он написал на листочках числа и каждый раз наобум выбирал по одной бумажке, зачеркивая выпавшее число в билете, и таким образом составлял комбинацию для участия в тираже.

Впервые ему удалось выиграть 25 тысяч рублей в конце прошлого года. "Именно тогда я понял, что это знак и 50 миллионов — почему-то именно эту сумму рисовало воображение — мне обязательно улыбнутся", — поделился с компанией "Столото" мужчина. 22 февраля нижегородец стал в очередной раз проверять свой билет на сайте лотереи и не поверил своим глазам, когда понял, что выиграл, пишет ura.ru.

Деньги он планирует потратить на детей и обеспечение себе благополучной старости.