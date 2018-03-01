Улыбка фортуны: россиянин выиграл в лотерею 267 млн рублей

Победителем лотереи и обладателем 267 млн рублей стал 52-летний житель Нижнего Новгорода.
Мужчина дал о себе знать спустя пять дней после выигрыша, сообщили в компании "Столото". Мужчина скоро поедет оформлять выигрыш в Москву. По собственному признанию, он в течение полугода участвовал в лотереях в надежде на удачу и даже придумал свою систему игры.
Он написал на листочках числа и каждый раз наобум выбирал по одной бумажке, зачеркивая выпавшее число в билете, и таким образом составлял комбинацию для участия в тираже.
Впервые ему удалось выиграть 25 тысяч рублей в конце прошлого года. "Именно тогда я понял, что это знак и 50 миллионов — почему-то именно эту сумму рисовало воображение — мне обязательно улыбнутся", — поделился с компанией "Столото" мужчина. 22 февраля нижегородец стал в очередной раз проверять свой билет на сайте лотереи и не поверил своим глазам, когда понял, что выиграл, пишет ura.ru.
Деньги он планирует потратить на детей и обеспечение себе благополучной старости.
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