Пенсионерке, сорвавшей джекпот в полмиллиарда рублей, стали поступать угрозы

Джекпот в 506 млн рублей стал рекордным за всю историю России. Спустя несколько дней "Почта России" сообщила, что за джекпотом никто не явился, и занялась поиском победителя. Обладателя счастливого билета искали две недели.

После того, как имя победительницы стало известно всей стране, на пенсионерку посыпались угрозы. Из-за этого Власовой и ее дочери даже пришлось удалить страницы в социальных сетях. Также женщина опасается выходить из дома. Кроме того, пенсионерке поступают многочисленные сообщения с просьбами о помощи.



Между тем, деньги победительница получит после Нового года. Они будут частями переводиться на банковский счет. Наталья Власова решила часть средств отдать на благотворительность, пишет znak.com.

"Лечь на дно" пока еще неизвестному счастливчику (или, точнее, уже известной счастливице), советовали и эксперты — в частности, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. И ради безопасности, и для того, чтобы не быть раздавленным волной просьб, обращений и телефонных звонков.

Но, судя по всему, Власовы последовали другому совету. "Залечь на дно? Зачем? Если он хотел прославиться, то зачем ему "ложиться на дно"? Нужно остановиться и подождать. Пожить вот с этим", — заявила психотерапевт Евгения Братышева, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России джекпот будет ждать обладателя три года.