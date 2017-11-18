Найдена выигравшая полмиллиарда рублей россиянка

Это 63-летняя Наталья Власова. Она живет в Воронежской области. Оформлять выигрыш Наталья приехала вместе со своей дочерью Екатериной.

Обычно результаты тиражей она узнает сама. Но в этот раз проверить билет она доверила внучке. Та сообщила, что билет не выиграл. Но чутье женщины подсказало, что билет все же стоит сохранить. И лотерейный билет на полмиллиарда рублей целую неделю лежал на полке. Наталья Власова и ее семья видели новости по телевидению о том, что разыскивается победитель-рекордсмен из их региона, но особого значения этому не придали.

"Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", — мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", — рассказывает дочь победительницы, Екатерина.

Наталья Петровна и ее дочь пока не решили, как распорядиться выигрышем. Причина в том, что распланировать такую огромную сумму за мгновение довольно сложно. Тем не менее, в интервью женщины уверенно сообщили, что часть выигрыша отдадут на благотворительность.

Представители ТД "Столото" заявляли, что при желании выигравшего любую сумму его личность будет сохранена в тайне. "Лечь на дно" пока еще неизвестному счастливчику (или, точнее, уже известной счастливице), советовали и эксперты — в частности, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. И ради безопасности, и для того, чтобы не быть раздавленным волной просьб, обращений и телефонных звонков.

Но, судя по всему, Власовы последовали другому совету. "Залечь на дно? Зачем? Если он хотел прославиться, то зачем ему "ложиться на дно"? Нужно остановиться и подождать. Пожить вот с этим", — заявила психотерапевт Евгения Братышева, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России джекпот будет ждать обладателя три года.