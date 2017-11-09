"Почта России" ищет обладателя джекпота в полмиллиарда рублей

"Почта России" разыскивает клиента, сорвавшего джекпот в полмиллиарда рублей. Организация просит откликнуться гражданина, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении связи в Воронежской области, сообщает ТАСС.
"Джекпот в размере 506 млн рублей был разыгран 5 ноября в ходе трансляции 1204 тиража лотереи "Русское лото" на одном из федеральных телеканалов. Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД "Столото", — уточнили в "Почте России", пишет bfm.ru.
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