Крупнейший в России джекпот будет ждать обладателя три года

Житель Воронежской области 5 ноября сорвал самый крупный джекпот за всю историю России — 506 миллионов рублей.

В компании отметили, что бывают случаи, когда победитель обращается за выигрышем не сразу. Человек может купить лотерейный билет и забыть о нем или быть в курсе, что выиграл, но не иметь возможности приехать. Обычно победители приезжают в среднем в течение двух-трех недель, отметили в компании, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что "Почта России" разыскивает клиента, сорвавшего джекпот в полмиллиарда рублей. Организация просит откликнуться гражданина, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении связи в Воронежской области. "Джекпот в размере 506 млн рублей был разыгран 5 ноября в ходе трансляции 1204 тиража лотереи "Русское лото" на одном из федеральных телеканалов. Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД "Столото", — уточнили в "Почте России".

В марте 2016 года в России был поставлен рекорд в выигрыше денег в лотерею. Суперприз в размере 358 358 466 рублей получил 47-летний врач из Новосибирска Николай Ф., принявший участие в одном из розыгрышей "Гослото 6 из 45".

Победитель долго не ехал в Москву за выигрышем, так как не мог поверить, что в одночасье стал мультимиллионером.

Николай Ф.,

врач из Новосибирска:

Самое смешное, что я увидел и прочитал, наверное, все новости о рекордном суперпризе — и по радио, и в интернете, и еще где-то, но ни разу не подумал, что героем этих новостей являюсь я. Билет проверил спустя несколько дней и, будете смеяться, опять ничего не понял.

По словам Николая, свой судьбоносный билет он перепроверил пять раз. Сибиряк рассказал и о своих планах: "Во-первых, отблагодарю судьбу за шанс полностью изменить жизнь. Поэтому в ближайших планах добрые дела — помогу тому, кто сейчас нуждается в финансовой поддержке. А во-вторых, попробую умножить свое счастье и счастье своей семьи — перееду в Москву, куплю большой дом и займусь развитием собственного бизнеса. Сейчас в моде здоровый образ жизни — наверное, что-то в этом направлении. Кстати, всегда гадал, крупный выигрыш — это награда или испытание"?