Жители Алтайского края стали чаще выигрывать в лотереях

Семеро победителей, благодаря лотереям, стали миллионерами. "Русское лото" принесло алтайцам 8 крупных выигрышей, 2 из них превышают миллион рублей.

Марина Козлова из Алтайского края выиграла в 2017 году 1,5 млн рублей. Для нее стал счастливым 104-й тираж лотереи "Золотая подкова". Победительница хотела потратить деньги на автомобиль, но машина у нее уже есть, поэтому свой приз недавняя студентка решила инвестировать в будущее – в недвижимость или в открытие собственного бизнеса.

Увлечение лотереями Марина унаследовала от бабушки, давней поклонницы лотерейных ТВ-трансляций.

Большие сюрпризы ожидаются и от грандиозного розыгрыша призов на сумму более миллиарда рублей в ходе тиража "Русского лото", который состоится 1 января 2018 года в прямом эфире НТВ. Эту сумму разыграют полностью. Если никто не выиграет джекпот, то деньги распределят между всеми победителями тиража. Выигрышным станет каждый второй билет.