В Алтайском крае мошенница получила пособия и материнский капитал на чужого ребенка

Женщина обратилась в управление соцзащиты в 2015 году и оформила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособия на ребенка. Она предоставила его свидетельство о рождении.

Результаты проверки показали, что ребенок не является ее и членом ее семьи и никогда с ней не жил. А свидетельство о рождении получено на основании заявления человека, якобы присутствовавшего во время родов.

Своими действиями женщина ввела в заблуждение работников управления и незаконно получила порядка 360 тыс. рублей из бюджета.

Кроме этого, ей предоставили право распоряжаться материнским капиталом. Но она им воспользоваться не успела.

По решению суда Усть–Пристанского района незаконно полученные средства вернули в бюджет Алтайского края, а мошенницу лишили права на распоряжение материнским капиталом.

Кроме этого, по материалам проверки прокуратуры района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).