В Алтайском крае у пенсионерки украли 60 тысяч рублей во время "магического обряда"

По предварительной информации, две злоумышленницы пришли в квартиру к пенсионерке. Чтобы войти в доверие, они стали расспрашивать хозяйку о жизни, детях и здоровье. Пенсионерка пожаловалась, а мошенницы рассказали, что во всем виновата порча. Они предложили вылечить ее специальным заговором во время "магического обряда"

Незнакомки сказали, что перед обрядом нужно спрятать деньги. Пенсионерка вынесла крупную сумму из комнаты. Мошенница взяла подушку и произвела несколько манипуляций якобы для сохранения денег. На самом деле она просто положила в карман 60 тысяч рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.