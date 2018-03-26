Москвич обманул девушку из Барнаула с покупкой путевки в Мексику

27-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника, обманувшего ее на 60 тысяч рублей, сообщает городское управление МВД.
Девушка была в командировке в Красноярске, где познакомилась с 32-летним москвичом. Молодой мужчина предложил девушке помочь купить задешево турпутевку в Мексику.
Потерпевшая согласилась и перевела злоумышленнику 60 тысяч на карту. Москвич сообщил, что деньги получил и занимается оформлением тура. Но после этого пропал и отключил телефон.
Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Барнаула обратилась к полицейским за помощью. Как оказалось, ранее участковый вручал ей памятку о действиях мошенников. Однако эти предупреждения не подействовали на любительницу экзотического отдыха.
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