В Алтайском крае директор фирмы обманул предприятие на 5,7 млн рублей

По версии следствия, в 2013 году предприятие с государственным участием заключило договор с "Ремонтно Сервисной Компанией", директором которой был обвиняемый. По документам планировали расширить линии электропередач. Работы включали в себя валку деревьев, трелевку и разделку древесины, а также расчистку просек от кустарника, утилизацию порубочных остатков.

Эти работы проводили другие люди. Но злоумышленник подготовил документы, в которых говорилось, что все сделала его фирма. После этого от предприятия он получил больше 5,7 млн рублей.

Уголовное дело направили в один из судов Москвы.