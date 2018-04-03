В Алтайском крае директор фирмы обманул предприятие на 5,7 млн рублей

Уроженца Томска обвиняют в мошенничестве при расширении линий электропередач в Алтайском крае, сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, в 2013 году предприятие с государственным участием заключило договор с "Ремонтно Сервисной Компанией", директором которой был обвиняемый. По документам планировали расширить линии электропередач. Работы включали в себя валку деревьев, трелевку и разделку древесины, а также расчистку просек от кустарника, утилизацию порубочных остатков.
Эти работы проводили другие люди. Но злоумышленник подготовил документы, в которых говорилось, что все сделала его фирма. После этого от предприятия он получил больше 5,7 млн рублей.
Уголовное дело направили в один из судов Москвы.
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