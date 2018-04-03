"Жених" из Израиля выманил у 85-летней жительницы Барнаула 400 тысяч рублей

В Барнауле интернет-знакомый обманул женщину на 400 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю
По предварительный информации, новый знакомый написал в социальной сети, что живет в Израиле. Он предложил женщине выйти за него замуж. Злоумышленник рассказал, что может прилететь в Россию и увезти пенсионерку к себе. Однако ему нужно решить финансовые проблемы. Мужчина попросил у жительницы Барнаула взаймы крупную сумму и обещал вернуть деньги, когда прилетит.
Потерпевшая отправила новому знакомому 400 тысяч рублей. После этого злоумышленник удалил страницу.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
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