"Жених" из Израиля выманил у 85-летней жительницы Барнаула 400 тысяч рублей

По предварительный информации, новый знакомый написал в социальной сети, что живет в Израиле. Он предложил женщине выйти за него замуж. Злоумышленник рассказал, что может прилететь в Россию и увезти пенсионерку к себе. Однако ему нужно решить финансовые проблемы. Мужчина попросил у жительницы Барнаула взаймы крупную сумму и обещал вернуть деньги, когда прилетит.

Потерпевшая отправила новому знакомому 400 тысяч рублей. После этого злоумышленник удалил страницу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.