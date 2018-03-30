На Алтае продавцы нашли чужой паспорт и оформили микрозайм

В Топчихинском районе две местные жительницы нашли паспорт, забытый клиентом, и оформили микрозайм, сообщает прокуратура Алтайского края.
В мае 2017 года продавец на своем рабочем месте увидела паспорт. Его забыл клиент салона связи. Женщина вместе с коллегой через интернет оформили заявку на получение микрозайма. Они сделали это от имени клиента салона связи.
Во время беседы с оператором одна из продавцов подтвердила желание взять микрозайм в 6 тысяч рублей. От имени владельца паспорта она продиктовала ложные сведения о месте работы и зарплате. После этого злоумышленница направила копии паспорта и договор микрозайма, в котором расписалась.
Продавцы потратили полученные деньги. Они признали свою вину. Женщин оштрафовали на 12 тысяч рублей за мошенничество.
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