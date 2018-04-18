Алтайский "Тайсон" ограбил незнакомца и откусил ему часть уха

По данным ведомства, летом 2017 года в одном из магазинов осужденные увидели у незнакомца деньги и ценности. Они решили заполучить вези. Один из мужчин позвал незнакомца за здание, где после отказа отдать деньги и вещи обхватил его шею рукой и откусил потерпевшему часть уха. Затем злоумышленники отняли у незнакомца деньги, часы и серебряную цепочку.

"Алтайского Тайсона" приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму злоумышленнику придется провести 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.