Алтайский "Тайсон" ограбил незнакомца и откусил ему часть уха

Сегодня, 18:45.
Происшествия

В Барнауле осудили злоумышленников, которые ограбили мужчину. Один из них откусил потерпевшему часть уха, сообщает прокуратура Алтайского края.

Рука в крови.
Рука в крови. Фото: СС0.

По данным ведомства, летом 2017 года в одном из магазинов осужденные увидели у незнакомца деньги и ценности. Они решили заполучить вези. Один из мужчин позвал незнакомца за здание, где после отказа отдать деньги и вещи обхватил его шею рукой и откусил потерпевшему часть уха. Затем злоумышленники отняли у незнакомца деньги, часы и серебряную цепочку.

"Алтайского Тайсона" приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму злоумышленнику придется провести 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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