На Алтае мужчина ударил полицейского в лицо головой

Следствие установило, что вечером 4 февраля злоумышленник был пьян и находился в общественном месте. Когда к нему подошел полицейский, то мужчина оказал сопротивление. Он ударил сотрудника головой в область лица и несколько раз ногой по телу. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Напомним, в Шипуновском районе осудили местного жителя, который попытался избить полицейского и мешал эвакуировать свой автомобиль.