На Алтае мужчина ударил полицейского в лицо головой

Вчера, 22:02.
Происшествия

В Республике Алтай пьяный местный житель ударил полицейского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Следствие установило, что вечером 4 февраля злоумышленник был пьян и находился в общественном месте. Когда к нему подошел полицейский, то мужчина оказал сопротивление. Он ударил сотрудника головой в область лица и несколько раз ногой по телу. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Напомним, в Шипуновском районе осудили местного жителя, который попытался избить полицейского и мешал эвакуировать свой автомобиль.

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