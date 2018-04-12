На Алтае мужчина ударил полицейского в лицо головой

В Республике Алтай пьяный местный житель ударил полицейского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следствие установило, что вечером 4 февраля злоумышленник был пьян и находился в общественном месте. Когда к нему подошел полицейский, то мужчина оказал сопротивление. Он ударил сотрудника головой в область лица и несколько раз ногой по телу. Нарушителя доставили в отдел полиции.
Напомним, в Шипуновском районе осудили местного жителя, который попытался избить полицейского и мешал эвакуировать свой автомобиль.
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