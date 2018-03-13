В Барнауле мужчина жестоко избил девочку, не сумев забрать ее телефон

В Барнауле мужчину обвиняют в покушении на грабеж. Он избил несовершеннолетнюю и пытался украсть телефон, сообщает прокуратура Алтайского края.
В конце декабря 2017 года девочка возвращалась домой и решила предупредить свою мать. Она достала мобильный телефон, который и увидели мужчины. Один из злоумышленников резко ударил несовершеннолетнюю кулаком в область щеки. Девочка потеряла равновесие и упала на спину, мужчина продолжил ее избивать.
Потерпевшая кричала и звала на помощь, но рядом никого не было. Вскоре девочка встала и оттолкнула пьяного злоумышленника. В этот момент к ней подошел второй мужчина, который, пытаясь отобрать телефон, схватил его рукой и стал тянуть на себя. Девочка сопротивлялась и не хотела отдавать телефон.
Обвиняемый убежал. Но полицейским удалось его найти. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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