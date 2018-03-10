В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили девушку и выложили драку в соцсеть (обновлено)

В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. В Барнауле группа школьниц жестоко избили девочку. Фото: Скрин с видео. Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке (на вид сверстницу) ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют об асфальт, одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.

На одном из видео за кадром говорят:

— Тебя, кстати, не видно.

— А так? — отвлеклась одна из нападавших и посмотрела в кадр.

— Ты понимаешь, что заслужила это? Вытирайся, с****, — сказала нападавшая и ударила девушку в лицо.

По информации, поступившей от горожан в сообщество "Барнаул22", драка произошла в ночь на 10 марта. Сообщается, что девушки учатся в 114 школе и на момент избиения были пьяны. Сообщается, что драку снимала одна из нападавших и транслировала в соцсеть (ВК или инстаграм). Причина произошедшего неизвестна.

"В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому", — заявила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

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Пользователи соцсетей нашли страницы нападавших. Сейчас аккаунты девушек удалены. Также в соцсетях горожане, знакомые с ситуацией, рассказали, что конфликт произошел из-за парня.

На странице потерпевшей девочки пользователи соцсетей начали писать поддерживающие посты: "Не падай духом", " Мы с тобой", "Не знаю тебя лично, но очень переживаю за тебя! Все будет хорошо, плохие люди получат по заслугам. Терпения и сил тебе!"