В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили девушку и выложили драку в соцсеть (обновлено)

В Барнауле школьницы 14-15 лет на лестничной клетке жестоко избили девочку. Все происходящее девушки снимали на телефон и транслировали в соцсети. На видео, разлетевшееся по соцсетям оперативно отреагировал Следком по Алтайскому краю. Руководство ведомства назначило провести доследственную проверку.
На записях, которые altapress.ru не публикует по этическим и правовым соображениям, две девушки пинают лежащую на лестничной клетке (на вид сверстницу) ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой ударяют об асфальт, одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо. В момент избиения девушки пьют алкоголь.
На одном из видео за кадром говорят:
— Тебя, кстати, не видно.
— А так? — отвлеклась одна из нападавших и посмотрела в кадр.
— Ты понимаешь, что заслужила это? Вытирайся, с****, — сказала нападавшая и ударила девушку в лицо.
По информации, поступившей от горожан в сообщество "Барнаул22", драка произошла в ночь на 10 марта. Сообщается, что девушки учатся в 114 школе и на момент избиения были пьяны. Сообщается, что драку снимала одна из нападавших и транслировала в соцсеть (ВК или инстаграм). Причина произошедшего неизвестна.
"В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому", — заявила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.
Обновлено
Пользователи соцсетей нашли страницы нападавших. Сейчас аккаунты девушек удалены. Также в соцсетях горожане, знакомые с ситуацией, рассказали, что конфликт произошел из-за парня.
На странице потерпевшей девочки пользователи соцсетей начали писать поддерживающие посты: "Не падай духом", " Мы с тобой", "Не знаю тебя лично, но очень переживаю за тебя! Все будет хорошо, плохие люди получат по заслугам. Терпения и сил тебе!"
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.