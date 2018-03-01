Барнаулец с приятелем зверски избил пенсионера ради 500 рублей

Мужчина в августе вместе с приятелем пришел к дому потерпевшего. Злоумышленник ударил пенсионера, находящегося на участке в лицо, взял за руки и вместе с подельником завел в дом. Там пострадавшему нанесли множество ударов по ногам, телу и голове. Мужчины требовали деньги и начали душить пенсионера, взяв пакет. Также они обмотали штору вокруг головы и шеи хозяина дома, пытаясь перекрыть дыхание. Злоумышленники получили от пенсионера 500 рублей и сбежали.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Личность второго нападавшего еще не установлена.