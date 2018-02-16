На Алтае ревнивец хотел задушить женщину в сугробе

В Горно-Алтайске сожитель избил и чуть не задушил 24-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, на одной из улиц Горно-Алтайска поссорились сожители. После словесной ругани пьяный мужчина толкнул женщину в снег и удерживал голову, мешая дышать. После этого он ударил сожительницу по лицу и угрожал убить. Подруга потерпевшей вызвала полицию.
Мужчина признал свою вину и объяснил свои действия тем, что был пьян и ревновал сожительницу. Полицейские проводят проверку.
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