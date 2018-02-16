На Алтае ревнивец хотел задушить женщину в сугробе

По предварительной информации, на одной из улиц Горно-Алтайска поссорились сожители. После словесной ругани пьяный мужчина толкнул женщину в снег и удерживал голову, мешая дышать. После этого он ударил сожительницу по лицу и угрожал убить. Подруга потерпевшей вызвала полицию.

Мужчина признал свою вину и объяснил свои действия тем, что был пьян и ревновал сожительницу. Полицейские проводят проверку.