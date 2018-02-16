На Алтае ревнивец хотел задушить женщину в сугробе

Сегодня, 20:48.
Происшествия

В Горно-Алтайске сожитель избил и чуть не задушил 24-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Зима. Мужские ботинки и снег.
Зима. Мужские ботинки и снег. Фото: СС0.

По предварительной информации, на одной из улиц Горно-Алтайска поссорились сожители. После словесной ругани пьяный мужчина толкнул женщину в снег и удерживал голову, мешая дышать. После этого он ударил сожительницу по лицу и угрожал убить. Подруга потерпевшей вызвала полицию.

Мужчина признал свою вину и объяснил свои действия тем, что был пьян и ревновал сожительницу. Полицейские проводят проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров