На Алтае муж хотел задушить жену и избил табуретом

Супруги выпивали у себя дома. Они поссорились. Муж схватил жену за горло, угрожая убить. Пострадавшая успокоила обидчика, а затем легла спать. Однако мужчина решил, что разговор не окончен и взял в руки табурет. Он несколько раз ударил жену по рукам и ногам. Соседи услышали крики женщины и вызвали полицию.

Мужчина признал свою вину. Сейчас полицейские проводят проверку.