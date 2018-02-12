На Алтае муж хотел задушить жену и избил табуретом

В Горно-Алтайке во время семейной ссоры муж угрожал задушить жену и несколько раз ударил табуретом, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Супруги выпивали у себя дома. Они поссорились. Муж схватил жену за горло, угрожая убить. Пострадавшая успокоила обидчика, а затем легла спать. Однако мужчина решил, что разговор не окончен и взял в руки табурет. Он несколько раз ударил жену по рукам и ногам. Соседи услышали крики женщины и вызвали полицию.
Мужчина признал свою вину. Сейчас полицейские проводят проверку.
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