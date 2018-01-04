Женщина из алтайского села сдала полиции своего мужа за побои и угрозы убийством

39-летняя жительница села Озерное Майминского района пожаловалась полицейским на своего супруга. Женщина сообщила, что муж избил ее и угрожал убийством.
Как сообщили в ГУ МВД по РА, 39-летний супруг потерпевшей пришел домой пьяным и закатил скандал. В ходе ссоры мужчина ударил супругу кулаком в лицо и кричал, что убьет ее. На следующий день сельчанка обратилась за помощью в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.
Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что избил жену из неприязни к ней.
По данному факту проводится проверка. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.
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