Женщина из алтайского села сдала полиции своего мужа за побои и угрозы убийством

Как сообщили в ГУ МВД по РА, 39-летний супруг потерпевшей пришел домой пьяным и закатил скандал. В ходе ссоры мужчина ударил супругу кулаком в лицо и кричал, что убьет ее. На следующий день сельчанка обратилась за помощью в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что избил жену из неприязни к ней.

По данному факту проводится проверка. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.