Женщина из алтайского села сдала полиции своего мужа за побои и угрозы убийством

Вчера, 19:37.
Происшествия

39-летняя жительница села Озерное Майминского района пожаловалась полицейским на своего супруга. Женщина сообщила, что муж избил ее и угрожал убийством.

Удар, кулак.
Удар, кулак. Фото: СС0.

Как сообщили в ГУ МВД по РА, 39-летний супруг потерпевшей пришел домой пьяным и закатил скандал. В ходе ссоры мужчина ударил супругу кулаком в лицо и кричал, что убьет ее. На следующий день сельчанка обратилась за помощью в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что избил жену из неприязни к ней.

По данному факту проводится проверка. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.

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