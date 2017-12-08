В Новоалтайске отчим обиженного мальчика угрожал гранатой школьнику

У пасынка мужчины были конфликты с одноклассником. Обвиняемый решил наказать обидчика и пришел в школу, где учился ребенок. С собой мужчина взял учебную гранату. Обвиняемый показал ее школьнику и угрожал взорвать. Мальчик подумал, что граната настоящая.

Ранее мужчина был судим, в том числе за убийство. Ему грозит лишение свободы до двух лет.