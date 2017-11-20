Житель Алтайского края оказался одним из боевиков, напавших на пост полиции в Чечне

Сегодня, 11:14.
Происшествия

В ночь на 19 ноября террористы напали на пост полиции близ села Рошни-Чу в Урус- Мартановском районе Чечни. Обоих мужчин ликвидировали. Рамзан Кадыров сообщил, что одним из нападавших был 31-летний житель Алтайского края Адам Цуцаев, сообщает издание "Взгляд".

Одним из боевиков, напавших на пост полиции в Чечне, был житель Алтайского края.
Одним из боевиков, напавших на пост полиции в Чечне, был житель Алтайского края. Фото: Страница Адама Цуцаева в vk.com.

По словам Рамзана Кадырова, террористы бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту. Он добавил, что их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления".

Одним из нападавших был 36-летний житель соседнего региона Ахмед Чахкиев, а его сообщником — 31-летний житель Алтайского края Адам Цуцаев. На странице Адама Цуцаева в одной из социальных сетей указано, что в 2005 году он окончил школу №118, а в 2014-м — АлтГУ по специальности "политология".

Сотрудники полиции ликвидировали нападавших. Жертв среди личного состава удалось избежать. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

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